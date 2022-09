Établissements fréquentés :

LYCÉE HÔTELIER RAYMOND MONDON - METZ 1999 - 2003

Description :

Bonjour, je suis à la recherche d'un ancien ami qui à étudier 1 an au lycée hotelier de Metz entre 1999 et 2003 environ, il s'appelle Kristopher il est norvégien, il est venu apprendre la cuisine une année en france. Je ne connais plus son nom de famille mais un norvégien ne parlant quasiment pas francais grand blond cheveux bouclés et sportif ça ne s'oubli pas! si quelqu'un se rappelle de lui faites moi signe! Merci beaucoup