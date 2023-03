Avis de recherche Description : Bonjour je recherche une Laurence (je nai plus son nom de famille) qui habitait à Mouvaux rue du Congo dans les années 80 et qui a connu un Jean-Pierre (18 ans) plus jeune de 3 ou 4 ans qui en garde un très beau souvenir.

Je pense que Laurence avait une sœur et son père était chauffeur.

Si quelquun pouvait maider à la retrouver ou me donner de ses nouvelles jen serais très heureux.

Merci dAvance.