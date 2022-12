Avis de recherche Description : Nous nous sommes fréquentés alors que nous avions 15 ans environ, donc dans les années 1974-75. A l'époque elle était une très jolie fille brune aux cheveux long et avait une petite chienne caniche noir du nom de Kély. Danielle est sa soeur ainée et Bernard est son frère cadet. Elle habitait à Fonsala, un quartier de Saint-Chamond. J'espère qu'elle va bien et j'aimerais avoir de ses nouvelles. Thierry