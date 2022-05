Établissements fréquentés :

UTT - TROYES 1995 - 2000

Description :

Son surnom c'était "Le Miche".Il avait une Renault 5 ou Super 5 Tunée et de couleur orange DDE ou plutôt orange comme la couleur des tenues de prisonniers au States.Il venait de Le Creusot en Saône et Loire.Il a été étudiant à l'UT de Troyes en Génie Mécanique ou GM.En tout cas il n'était pas en "Tronc Commun",ça c'est sûr!Il était pote avec mon ex Benoît Pillon qui lui venait de Saint-Leu-La-Forêt dans le 95.Lui aussi était étudiant à l'UT de Troyes à la fin des années 90.Si quelqu'un les connais ou les gars si vous êtes inscrit sur "les copains d'avant,je suis inscrite aussi,et je vais remplir mon profil pour que vous puissiez me contacter.