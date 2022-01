Établissements fréquentés :

COLLÈGE EMILE LITTRÉ - DOUCHY LES MINES 1978 - 1981

Description :

bonjour !ça serait un immense bonheur que de retrouver mon amie Nathalie Bialecki avec qui j'ai passé une année de 3 eme super cool ! Elle a déménagé à Nice après le collège on s'est revues une fois en 1985 et plus rien ensuite...et je le regrette !! donc si tu me lis Nathalie ou si quelqu un me lit qui aurait des infos : n'hésite pas ou n'hésitez pas à me contacter !! Merciiiii