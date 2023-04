Avis de recherche Description : La photo jointe date de 1994 environ et a été prise par moi-même aux Beaux-Arts de Poitiers. Nathalie devait avoir 23 ans environ et se faisait appelée "Marine"... Nathalie m'avait confié avoir un grand frère, et je sais qu'elle "naviguait" entre Cognac, Angoulême et Poitiers à l'époque... J'aimerais avoir des nouvelles "positives", car je crains de deviner qu'elle ne soit partie pour un autre monde... Si une personne de son entourage, de ses amis, de sa famille (mais j'aimerais fortement mieux que ce soit elle-même !) veut bien me tenir informé, j'en serais simplement heureux... Merci à tous.