Avis de recherche Description : Homme algérien de famille militaire, prénom Omar, a vécu à Versailles dans les années 70, Musicien.

Il a travaillé dans un restaurant administratif comme une cantine à coté du Château de Versailles.

A habité le quartier de Jussieu dans les années 70.

Je n'ai pas le nom de famille, je pense qu'il est retourné en Algérie, il doit avoir entre 70 et 80 ans aujourd'hui.

Il a eu un fils en France avec Fatima (Gislaine), et a ensuite refait sa vie.

Non sérieux s'abstenir !