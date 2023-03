Établissements fréquentés :

ECOLE BEL AIR (LA CHAPELLE SAINT MESMIN) - LA CHAPELLE SAINT MESMIN 2004 - 2005

Description :

Bonjour je recherche une amie d'enfance qui date du CP quand j'avais 6 ans, elle n'est restée qu'une année à l'école primaire Bel-Air de La chapelle saint mesmin, c'était une nouvelle élève, mais je ne m'en souviens plus de son prénom, je crois c'était pauline mais pas sure. Ducoup si quelqu'un aurait la photo de classe de l'école primaire bel-air (45380) de l'année 2003 ou 2004 ou 2005 je ne suis pas sure de l'année mais j'avais 6 ans en tout cas et redoublée le CP merci d'avance !!!