Avis de recherche Description : J'ai connu Philippe Mériglier lors de mon service national en 1975 au 1er Rima à Granville. Lui était de la 75/08 et moi de la 75/10 mais nous avons lié amitié par les relations communes. Lui était à la section Milan avec Jean-Yves Roué et moi à l'Atelier Petit Calibre. Puis suite à une opération de police dû à la diffusion de tract du comité de soldat du régiment nouvellement et clandestinement créé, il a été muté, je crois, dans un autre régiment. Depuis, avec les copains de régiment, nous n'avons plus de nouvelles de lui malgré nos recherches. Il avait une licence de chinois et avait les Langues Orientales, ce qui, à l'époque, était rare. Il était vraiment très cultivé.

J'aimerai beaucoup le retrouver et savoir ce qu'il est devenu.