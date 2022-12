Établissements fréquentés :

LYCÉE PROFESSIONNEL REFFYE - TARBES 1961 - 1963

Description :

Bonjour à tous,Je m'appelle Jacqueline Tondo, j'étais au lycée Professionnel Reffye en école hôtelière dans les années de 1961 à 1963.Cela fait des années que cela me tient à cœur de rechercher un ami que j'aimerais beaucoup revoir.Il se nomme Philippe Meslet son âge 78 ans, il serait né entre 1943/945.Les seules infos que j'ai, il était parti dans la marine au service militaire en 1963, il aurait été motard dans la gendarmerie, à l'époque, il avait une moto blanchette Bécancourt et ses grands-parents avaient un hôtel à ADÉ dans le 65 Hôtel du panier fleuri (Il n'existe plus aujourd'hui. )Si certaines personnes d'entre vous peuvent m'aider, j'en serai très reconnaissante.Merci beaucoup !!