LYCÉE CLAUDE ET PIERRE VIRLOGEUX - RIOM 1985 - 1985

Philippe, tu es arrivé dans ma classe de terminale B début janvier 1985 ( me semble t il) en catastrophe car viré du lycée de Cournon d'Auvergne ( si mon souvenir est bon) Je n'ai jamais su pourquoi. Ce que je sais c'est que nous avons passé deux trimestres merveilleux avec l'ami Eric Chefdeville ( de Mozac) et bien d'autres , moi interne et toi demi pensionnaire, car tu devais avoir une voiture, tu es né en 1966.Bac en poche je me suis inscrit en droit et toi en éco mais tu as arrêté avant la fin de la première année. Je t'ai perdu de vue rapidement et à l'époque il n'y avais pas de n° de portable à enregistrer. A chaque fois que je pense à cette époque, cette belle année 1985, tu surgis dans mes bons souvenirs et c'est bien normal tant nous avons fait les 400 coups.Alors si tu lis ou si un proche lit ce message contacte(z) moi.