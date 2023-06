Avis de recherche Description : Pierre GUILLEVIC a été avec moi au cet du Raincy en chaudronnerie. il habitait Livry-Gargan à ma connaissance il avait 3 frères, Didier (dcd) claude et Philippe. il est parti habité à Arnouville les Gonesse et je n'ai plus de nouvelles malheureusement. Si quelqu'un en a j'espère qu'elles seront bonnes, Merci par avance à Vous.