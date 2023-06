Établissements fréquentés :

GARDE RÉPUBLICAINE - PARIS 2000 - 2008

Description :

Voisin de notre immeuble à la caserne de gendarmerie des gardes républicains de la ville de Saint-Maurice, juste à côté de la place Montgolfier. Il était chauffeur des hauts gradés il me semble. Né vers 1967 ou 68, je suis incapable de me rappeler de son nom de famille. On l'a connu dans cette caserne de 2002 à 2006, on ignore s'il en est parti depuis. J'aimerai pouvoir trouver son nom.