Établissements fréquentés :

LYCEE JEANNE D'ARC - LE HAVRE 2001 - 2002

Description :

Je me souviens d'une Severine, je crois qu'elle était de 1979, je ne sais plus exactement son nom de famille.Elle a un air de ressemblance à Marlene Schiappa (moins outrancière que notre chère ministre lol).Je me souviens qu'elle m'avait complètement changé de look de cheveux et j'étais même satisfait du résultat.