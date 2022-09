Établissements fréquentés :

CHU GRENOBLE - GRENOBLE 1970 - 1972

Description :

Je recherche les personnes qui ont connu Solange entre 1968 et 1969. Elle était à Grenoble et travaillait à l'hôpital de la Tronche en tant que femme de ménage. Elle a rencontré un jeune étudiant médecin à l'époque. Eux deux ont une petite fille, Béatrice. Béatrice est maintenant une maman et même une grand maman mais elle n'a jamais eu le bonheur de voir ce jeune médecin, son papa. Je suis le mari de Béatrice et je lance cette bouteille à la mer pour elle. Merci à tout ceux qui pourront nous faire avancer dans cette quête