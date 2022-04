Avis de recherche Description : Stéphane a été au Lycée Polyvalent Gaspard Monge - La Chauvinière à Nantes dans les années 80. Sa mère habitait la Chapelle sur Erdre (44) et son père habitait à Chambray les Tours (37). A l'époque on le surnommait TCHICO.

Ensuite il est allé à l'Armée à TARBES - 3ème ESC - St Quartier Larrey dans, il y était aussi dans les années 80, j'ai de la correspondance qui date des années 1987-1988. Ensuite on s'est perdu de vue. Alors si quelqu'un peut le reconnaitre avec si peu d'élément se serait super !! on vous remerciant par avance.