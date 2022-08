Avis de recherche Description : Bonjour à tous,

L'école Hattemer fêtera ses 130 ans l'année prochaine et à cette occasion, nous souhaitons entrer en contact avec tous nos anciens élèves du Cours Hattemer ou Cours Hattemer Prignet, les élèves des cours en présentiel ou à distance.

N'hésitez pas à faire passer le message et à me contacter via Copains d'Avant ou le site Hattemer.fr ou par téléphone à l'école.

Je vous remercie pour votre collaboration.

E. LEGER