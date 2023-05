Établissements fréquentés :

ÉCOLE MATERNELLE BLAINVILLE - DIEPPE 2009 - 2011

Je suis à la recherche de mon meilleur ami de lépoque, à la maternelle Blainville à Dieppe en Normandie, de lannée 2009 à 2011. Je ne me rappelle que de son nom, Uriel. Jai déménagé avant lui et on a jamais repris contact. Si quelquun a des infos.Clairane Cleys