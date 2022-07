Établissements fréquentés :

ECOLE LAFAYETTE (CHAUMONT) - CHAUMONT 1976 - 1981

Description :

Bonjour à tous,je suis à la recherche de mon (notre) enseignant de CM2, M. Lamontre, à l'école élémentaire LA FAYETTE de Chaumont (52), année 1980-1981. M. Lamontre était l'enseignant qui venait prendre la classe le vendredi, quand M. FIGARD, s'occupait de la Direction.J'aimerais vraiment rentrer en contact avec M. Lamontre pour le remercier de sa gentillesse, de sa bienveillance, si précieuse quand on connaissait, le reste de la semaine, la dureté et la méchanceté de l'autre enseignant...J'aimerais aussi expliquer à M. Lamontre que son image bienveillante me guide souvent dans mon métier de professeur des écoles...Alors si vous savez ce qu'il est devenu...D'avance merci !Olivier Bordère