Avis de recherche Description : Rencontrée à Londres le 18 août 1979. Bibliothécaire à Grenoble, elle était en vacances en Angleterre avec une prénommée Brigitte. Elles voyageaient en Renault 5 rouge et moi en Renault 4, rouge également, accompagné d'un copain prénommé Jean-Marc.

Elles nous ont guidés dans Londres et nous nous sommes quittés vers 14h sur le Tower Bridge, car elles devaient prendre le ferry du retour. Yvette m'avait "offert" son plan de Londres, que j'ai toujours !

Elle doit maintenant être âgée de 65 ans, à plus ou moins 2 ans.

Je passe en voisin très souvent à Grenoble, et à chaque fois, j'ai une pensée pour Yvette.