Bechar

ESOR Centre d'instruction d'Abadla 3RM et sergent à la region comptabilité des foyer Personne de ma section Nordine KOUIDER, AFTIS Merzak et EDJELIDAINE nordine et plein d'autre. On a passé du bon temps mais pas de photo helas! surtout le trajet BRB BAB EL OUED-BECHAR avec les deux cosmonautes en blouson argentés