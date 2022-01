professeur madame et monsieur aubignag et madame boyer

6éme E redoublé et 4éme aussi regime nourmale 6 éme a la 3 éme sans diplome ps ma meilleur copine magalie chaignaud et belle soeur aujourd'hui

bep service aux personnes dilome obtenu et niveau brevet tech service en millieu rural chiant je suis arreté a 2 mois du diplome

Cognac

vente monsieur bricolage barbezieux diplome obtenu et sans difficultée je me suis em... en cour du vu et revu ( cap)