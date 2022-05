AgnÃ¨s GIFFARD

Monter et faire vivre des projets principalement avec l'Europe de l'Est (Hongrie, Bulgarie, Rép. tchèque) Précédemment pendant deux ans, tous types de relations presse de la collectivité régionale

AHB - Responsable communication relations usagers (Communication)

Plouguernevel

Communication interne et externe de l'AHB (1100 salariés) : refonte du site internet (ahbretagne), conception rédaction du journal interne, réalisation des livrets d'accueil des usagers et du personnel, responsable de la Commission de relations avec les usagers, etc.