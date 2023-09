Portefeuille en syndic de copropriétés de 6000 lots - A l'époque la Société "LePhare",entreprise familiale d'une vingtaine de salarié s (immobilier / assurance), a été fondée par Jack Ancelin. Un homme très respectable qui avait toutes les qualités du Chef d'Entreprise. J'ai eu l'honneur de connaître dès mon premier emploi salarié. Il siégeait aussi à la FNAIM. Son fils repris la suite et l'entrep

Lumière - son et vidéo profesionnels prestataire de l'Olympique de Marseille Suivi de tous les Matchs de foot en première division, techniquement au stade Vélédrome - Festivals de Musique - reportages - Manifestations politiques - Manifestations du 14 juillet (feux d'artifices dans divers villes)

JAIME MASCARO - Responsable magasin - ouverture (Commercial)

Aix en provence

Choix personnel en CDD pour l'ouverture d'un site dans la zone piétonne d'Aix en Provence et aider cette marque à s'implanter. Je me suis chargée du recrutement. Je garde un bon souvenir du Directeur France venu me féliciter à la fin du contrat. En pour parler d'une ouverture sur Toulouse,...