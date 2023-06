Ahmet SEREMET

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - Autre

Villefort

je suis arrivé de turquie le 4 octobre 1983 en train en provenance de paris a 12H30 et a 13h30 j'étais à l'école materenelle entrein de cassé les pieds a madame COUSTE, FORT, et madame PETIT, avec la langue française que je ne parle pas et la langue turc que je ne métrisé pas. ce jour la j'ai foutu la paniquie a l'école primaire de villefort.