Aimé AZZOPARDI

JE N'AI TENU QUE TROIS PETITS MOIS A CAUSE DES CONTRAINTES PROFESSIONNELLES ÉNORMES ET NON COMPENSÉES. BON COURAGE A CEUX DE L'ÉQUIPE ATA QUI CONTINUENT MALGRÉ TOUT AINSI QU'AUX CAMARADES DES AUTRES ÉQUIPES.

INSTITUT CARNIEL - Téléconseiller (Autre)

Marseille

TROP DE PRÉCARITÉ, DE RADINERIE ET DE PRESSION INUTILE, DOMMAGE ! A STÉPHANE "LITTLE BIG MAN", PATRICK "THE BIG ONE", FREDO "LA FLAMBE", YOUSSOUF "PHONEMAN"? JEANNE "ROCK'N'ROLL", MAYA, ALPHET "LA CLASSE", MERYLL "BARBIE GIRL" ET TOUS CEUX ET CELLES QUI N'ONT FAIT QUE PASSER. BONNE CHANCE AUX SURVIVANTS...