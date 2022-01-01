Aimé AZZOPARDI

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Parcours
Parcours scolaire
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ECOLE POINTE ROUGE- Marseille
A MES COPAINS : BERNARD, CHRISTIAN, NORBERT, HUGUES, THIERRY "ZESTE", JEAN-VINCENT "CITROËN"...1969 - 1974
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Collège Marseilleveyre- Marseille
A MES COPAINS JEAN-CLAUDE "RAMSES", GEORGES "RUSSKI", STEPHANE "YAPI", "FRERE" HERVE...1974 - 1979
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Ecole Pratique De Commerce De Marseille - Epcm- Marseille
2NDE AB3 PUIS 1ERE ET TERMINALE G3.. MORNES ANNÉES ENFERME DANS UN MONDE QUI N'ÉTAIT PAS LE MIEN. A M. NOSAL, DONT JE FUS LA FIERTE ET LE DÉSESPOIR...1979 - 1982
Parcours militaire
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32 Ieme Regiment Du Genie- Kehl am rhein
CHAUFFEUR PL ET TIREUR 12,7 (GAG), MAGASINIER NBC ET AIDE ARMURIER. A MES COMPAGNONS DE LA 82/08 1ERE CCM VOISIN (SAUF AUX 2 ENFOIRÉS QUI M'ONT PIQUE MES PHOTOS SOUVENIRS), AU SGT ARSAC.1982 - 1983
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CIN QUERQUEVILLE- Cherbourg
INCORPORE EN RETARD CAR "RAMPOUILLE BIFFIN" ! 2ème Cie 26ème SECTION. PREMIÈRES SORTIES EN "POPEYE". A LAURENT ET MES AUTRES POTES D'ALORS.1984 - 1984
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ECOLES DES FOURRIERS- Rochefort
CBE SECRE. A JUJU, GROOT, MEME... A NOS BRULOTS SAUVAGES LES SOIRS DE CONSIGNE ET A NOS FIESTAS "HAUT LES CHOEURS"...1985 - 1985
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ALFOST- Houilles
PREMIÈRE ET BRÈVE AFFECTATION AU CENTRE DE LA TERRE, SECRÉTARIAT ALFOST/ALSOUMATT, PREPOSE AU COURRIER DÉPART. AUX CAMARADES LOCAUX QUI M'ONT INITIE AUX FOLLES NUITS PARISIENNES, AU MJR SALA (DE NOSY BE).1985 - 1985
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Base Sous-marine- Toulon
SECRÉTARIAT CDT. POOL DACTYLO ET COURRIER DÉPART A L'AMI THIERRY, VIEUX MOTARD QUE JAMAIS, A MOP ET MAGID (RIP) AU JOLI MJR "SIMONE"1985 - 1987
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C.e.f. Milhaud- Toulon
BUREAU MILITAIRE MILENT/ALENT. A MON PERE, PARTI TROP TOT... AUX PM DELANNOY ET BOUTIN "MARATHON MAN", AU "BIDEL"...1987 - 1989
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ECOLES DES FOURRIERS- Rochefort
CBAT SECRE. A MA BANDE DE DESTROYERS, STÉPHANE, RÉGIS, BRUNO... ET A CATHY, REGRETS ÉTERNELS...1989 - 1989
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BAN ASPRETO- Ajaccio
ILE DE BEAUTÉ CERTES MAIS AMBIANCE ÉTRANGE. SECRÉTARIAT CDT, AU MT CHABADA, FIER CATALAN.1989 - 1990
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CHASSEUR DE MINES CIRCEE- Cherbourg
SOCRATE DU BORD, BARREUR, VEILLEUR, OPÉRATEUR SONAR. CHOUF MAJOR, ARSOUILLE NOTOIRE... EXPÉRIENCE MARITIME AUSSI INTENSE QUE BRÈVE, DOMMAGE ! A SERGE GAISNBOURG DONT LE REQUIEM ACCOMPAGNA MA DERNIÈRE NUIT AU GNOUF (ET M...DE AU NAUFRAGEUR QUI M'Y EXPÉDIA) !1990 - 1991
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AMF MURUROA- Mururoa
SECRÉTARIAT CDT, AU PAYS DES ZEBULONS, A MES COMPAGNONS DE CAMPAGNE, FLOTTARDS, "MARGAS", PRL ET LEGIOS DU 5EME RE. A L'ÉQUIPAGE DE LA DANAE III, A STÉPHANE ET SABINE, AUX COPINES DU CHAPLIN'S, MON QG A PAPEETE.1991 - 1992
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CMRT- Paris
CHUT, SECRET OTAN ! UNITE FANTÔME AU RETOUR DE MURU. AURAIT PU ETRE UN PARADIS MAIS CE FUT L'ENFER A CAUSE D'UNE C'HTI FRUSTRÉE PAS SYMPA DU TOUT ! AU COLONEL CHEF DE CORPS QUI M'A AUTORISE A PERMUTER AVANT QU'UN DRAME N'ECLATE...1992 - 1993
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HIA STE ANNE- Toulon
CEMPN TOULON, SECRÉTAIRE ADJOINT. A MURIEL (NAVRE POUR LA TRISTE FIN), ALI "L'OCCITAN", HOURYA "LA RELEVE", AUX MEDECINS, "AEROS", INFIRMIERS ET MITHA DU CENTRE ET DE L'HIA, MENTIONS SPÉCIALES A ISABELLE MA "JUMELLE" ET STÉPHANIE "LADY DI". SO LONG, BROTHERS & SISTERS IN ARMS !1993 - 1998
Parcours entreprise
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Auchan - Commercial (Commercial)- MARSEILLE
VENDEUR MICRO INFORMATIQUE. A L'ÉQUIPE DU RAYON, AUX 2 SANDRINE, MES DERNIÈRES ILLUSIONS...1998 - 1999
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B2s Aix - Conseiller de clientèle (hotliner Orange) (Technique)- Les milles
ARRIVE LA UN PEU PAR HASARD EN CONTRAT FORMATION CIPI INTERIM. RYTHME DE TRAVAIL TRÈS SOUTENU MAIS MÉTIER MOINS PÉNIBLE QU'IMAGINE DE PRIME ABORD. EXCELLENTE AMBIANCE DE TRAVAIL EN DEPIT DE LA SURVEILLANCE CONTINUELLE. A MA PROMO, DRIVEE PAR ALINE "TESTAROSSA" PUIS SAHMADIA (SUPER)SONIQUE : PASCAL "DANDY", JENNIFER "CACAHUETE", JUSTINE "C'HTI", ZAK, SABRINA, FATIMA, SAID... BON COURAGE A TOUS !2009 - 2010
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WEBHELP CA - Agent d'accueil (Communication)- Paris
EMBAUCHE POUR QUELQUES MOIS POUR LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CARTE DE TRANSPORTS TRANSPASS A MARSEILLE. AUX MEMBRES DE MON ÉQUIPE "MAMAN" VIRGINIE, "BIZZ" MAHIEDINE, "CAFE" SANDY ET "CALIMERO" ARNAUD, AINSI QU'AUX CAMARADES DE FORMATION. BON COURAGE A CEUX QUI RESTENT !2010 - 2010
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Darty - Hotliner Dartybox (Autre)- MARSEILLE
JE N'AI TENU QUE TROIS PETITS MOIS A CAUSE DES CONTRAINTES PROFESSIONNELLES ÉNORMES ET NON COMPENSÉES. BON COURAGE A CEUX DE L'ÉQUIPE ATA QUI CONTINUENT MALGRÉ TOUT AINSI QU'AUX CAMARADES DES AUTRES ÉQUIPES.2010 - 2010
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INSTITUT CARNIEL - Téléconseiller (Autre)- Marseille
TROP DE PRÉCARITÉ, DE RADINERIE ET DE PRESSION INUTILE, DOMMAGE ! A STÉPHANE "LITTLE BIG MAN", PATRICK "THE BIG ONE", FREDO "LA FLAMBE", YOUSSOUF "PHONEMAN"? JEANNE "ROCK'N'ROLL", MAYA, ALPHET "LA CLASSE", MERYLL "BARBIE GIRL" ET TOUS CEUX ET CELLES QUI N'ONT FAIT QUE PASSER. BONNE CHANCE AUX SURVIVANTS...2011 - 2012
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MONEXT - Téléconseiller (Production)- Aix en provence
EMBAUCHE AVEC PLUSIEURS AUTRES DANS L'EQUIPE ZESTO RCI BANQUE. SMIC SEC, NAVETTES QUOTIDIENNES ÉPUISANTES MAIS EXCELLENTE AMBIANCE DE TRAVAIL. FORCE DE QUITTER MON POSTE PARCE QUE DE NOS JOURS IL FAUT ÊTRE BAC +3 POUR RÉPONDRE AU TÉLÉPHONE. TANT PIS, SALUT LES ARTISTES...2013 - 2014
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Alta Etic - Groupe Etic - Téléconseiller (Production)- Marseille
MON PREMIER CDI ! ÉQUIPE CARTE NICKEL PUIS 13 HABITAT MAIS JE N'AI PAS RÉSISTÉ LONGTEMPS AU MANQUE TOTAL D'ORGANISATION DE CETTE BOITE OU TOUT AVAIT POURTANT BIEN COMMENCE. VIRE PENDANT LA PÉRIODE D'ESSAI ET C'EST TANT MIEUX !2014 - 2014
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URSSAF DE MARSEILLE - Téléconseiller CESU/PAJEMPLOI (Communication)- Marseille 2015 - 2015
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Rsi Provence- Marseille 2015 - 2019
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URSSAF DE MARSEILLE - Téléconseiller cotisations indépendants. (Communication)- Marseille 2020 - maintenant
Parcours club
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Mpt Blancarde- Marseille
AGENT D'ACCUEIL MULTITÂCHES DURANT 13 MOIS. VICTIME COLLATÉRALE DE LA CRISE DES SUBPRIMES (MON OEIL, CHEF !) , J'AI DU HÉLAS PARTIR PRÉMATURÉMENT. A L'AMIE JOELLE, A PATRICK "PETER PAN", "SUPER MAG" ET COCO, AINSI QU'AUX PROFESSEURS, ANIMATEURS, BENEVOLES ET ADHERENTS DE LA STRUCTURE AVEC LESQUELS J'AI EU LE PLAISIR DE TRAVAILLER.2007 - 2008
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Maison Pour Tous Des Camoins- Marseille
ARRIVE EN PAYS PAGNOL POUR UN NOUVEAU SURSIS PAR LA GRACE DU ST-ESPRIT... MAIS IL NE PEUT PAS TOUT FAIRE ICI BAS ET UNE FOIS ENCORE JE VAIS DEVOIR PARTIR APRES SIX MOIS A PEINE. MERCI A SERGE "EASY RIDER", SYLVIE ET SA PETITE FAMILLE, SEVERINE (MAIS SI TON PRINCE VIENDRA !) AINSI QU'A VALERIE "COLONEL TRAUTMAN". RETOUR A LA CASE DEPART, C'EST PENIBLE A LA FIN !2008 - 2009
A propos
Général
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Prénom Nom :Aimé AZZOPARDI
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Vit à :
MARSEILLE, France
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Né en :
1963 (59 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
Salut à vous parents, amis, camarades qui un jour ou l'autre avez croisé ma déjà longue route. Pour le temps que vous voudrez, faisons ensemble escale au "Souviens-Toi" !
Profession :
Téléconseiller URSSAF PACA
Situation familiale :
célibataire
Mes goûts et passions
Voyages
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Aimé AZZOPARDI a ajouté Marine Nationale - Chasseur De Mines Circe à son parcours professionnel