Alain ALLUITTE

J'étais attaquant à l'époque où l'OSQ jouait en CFA. j'ai eu l'immense plaisir et privilège de disputer un huitième de finale en coupe de FRANCE en 1965 contre RENNES et un trente deuxième contre BASTIA en 1971. Magique......

Je suis venu au RCB alors que celui-ci comme joueur et entraîneur pour finir vice président avec mon pote Roland BERTAUX. Que de bons souvenirs....

Jai joué dans ce club avec mes copains Hervé FOUBERT, Patrice CARPENTIER, Paul PESIN, Jean-Pierre DAGNICOURT. C'était un club de foot loisirs dans lequel on favorisait le beau jeu. Le pied.....

Paris

J'ai eu l'immense plaisir de courir le célèbre marathon de New-York avec Denise et Roland BERTAUX, Alain et Annie MERCIER et Philippe DELOBEL le 4 novembre 1990. Un moment inoubliable.