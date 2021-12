Alain BOUCHARD

Le blanc

J'ai commencé à jouer dans l'harmonie du Blanc en Septembre 1959 ;j'avais 10 ans .Je jouais du tambourg ;J'ai quitté en 1968 pour mon travail étant muté en région Parisienne.Je suis revenu à Le Blanc en Septembre 1981 et j'ai reintégré l'harmonie jusqu'en Juin 1991 date à laquelle j'ai quitté à cause d' un problème entre l'harmonie et l'école de musique .J'ai quelque photos,je les ferais paraitre