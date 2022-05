Alain BRET

Mise en route, maintenance et reconditionnement photocopieurs Canon, Olivetti, Ricoh . Secteur Marne et Aube

CEBAL - Technicien Maintenance Informatique (Informatique)

Sainte menehould

Assister techniquement et former les utilisateurs Installer et configurer les micro-ordinateurs Installer et configurer les logiciels Maintenir le parc informatique Transférer les données lors d’un changement de poste Configurer et personnaliser la messagerie Contrôler la sauvegarde des données des sites Maintenir le réseau