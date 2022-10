Alain CATTIER

ACS FORMATION - Gérant (Autre)

Saint alban leysse

Centre de formation professionnelle proposant des formations de formateur (formateur SST - formateur premiers secours - formateur occasionnel) et des formations aux premiers secours et à la prévention des risques professionnels : secourisme tous niveaux, sécurité incendie, gestes et postures de sécurité dans le travail, tenue d'un registre de sécurité, port de l'ARI, CHSCT, Document Unique, format