Alain DUBAN

Automobiles Citroën (Psa - Peugeot Citroën) - Apprenti (Production) - PARIS J'ai fait 1 an d'ajustage, 2 ans de tournage et rectification. J'ai obtenu mes 2 C.A.P. tourneur et rectifieur avec mention BIEN. Ce fut dur mais très utile. Je me souviens de mes 2 profs de rectification : Pinon et Mangeon. Le prof de sport Leblinvau.

Citroën - J.O. (Jeune Ouvrier) (Production) - Saint ouen Après l'apprentissage, j'ai été affecté à l'usine des Epinettes comme jeune ouvrier outilleur, rectifieur, je faisais les 3/8, le chef d'atelier s'appelait Cherrier, il y avait un compagnon italien s'appelant Percassi et un P3 italien appelé Viani

Sonovision - Agent de planning et dessinateur perspective (Technique) - Malakoff Notre travail consistait a prendre des liasses de plans de l'avion Caravelle et de faire les catalogues d'entretien, de pièces détachées et maintenance. Nous avons été les pionniers en mécanographie en inventant des visionneuses de micro-films et instituant les KEYWORD. On les voit sur les photos de l'album Sonovision

LES IMPRIMEURS TECHNIQUES - Dessinateur perspective (Technique) - Malakoff Cette entreprise a institué le travail de dessin perspective au temps alloué. Exactement comme Citroën au niveau des chaines de montage. Chaque pièce à dessinner avait un temps maximun d'execution qu'il ne fallait pas dépasser sinon gare à la porte !!!!!!!!!

EPA MARNE - Assistant d'études (Technique) - Noisiel J'ai démarré dessinateur d'études. Ce fut une merveilleuse période où une poignée d'hommes a créé une ville nouvelle de 400.000 habitants

Vieville Et Desbordes - VRP (Commercial) - Villeneuve la garenne Représentant en electro-ménager et animateur de la Chaine Pénélope. Malheureusement, le directeur commercial nommé Nicolas ne supportant pas voir sun commercial gagner plus que lui, il changea les tarifs et fit couler la boite qui a été reprise par un groupe financier.

Banque Union Immobilière - Gestionnaire de Patrimoines (Commercial) - Paris Gestionnaire de Patrimoines

Bct Midland Bank - Gestionnaire de Patrimoines (Commercial) - Paris Gestionnaire de Patrimoines

EUROPEENNE DE BANQUE - Gestionnaire de Patrimoines (Commercial) - Paris Gestionnaire de Patrimoines

BARCLAYS BANK CANNES - Gestionnaire de Patrimoines (Commercial) - Cannes Gestionnaire de Patrimoines