Alain DUVERDIER

D.m.33 - Commercialisation et pose de menuiseries et fermet (Autre)

Bedenac

Suis installé en tant qu'artisan depuis Janvier 1995. J'assure la commercialisation et pose de menuiseries (principalement Alu et PVC) et fermetures du bâtiment. Mes activitées professionnelles sont basées sur Bordeaux et sa banlieu. Depuis Mai 2009, je suis sans ouvrier poseur, donc seul sur les différents chantiers.