Alain EYMERY

1er Rpima - Retraité (Autre)

Bayonne

J'ai effectué mon service au 1er RPIMa - 2 e cie à l'époque. Par la suite je suis retourné en milieu militaire et plus particulièrement en Gendarmerie ou j'ai fait une carrière de 34 ans . Maintenant je suis retraité depuis 2014 et j'ai au grade de Major. J'ai toujours de merveilleux souvenir de ce magnifique regiment . Je suis toujours très fier d'en avoir porté le beret et les fourragères grise