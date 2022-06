Alain FEVRES

Ou comment un moche timoré devint intéressant du jour au lendemain, juste avec son statut de GO. Comment mesdemoiselles, vous m'avez tout à coup remarqué...Non non, ce n'est pas qu'une légende de cinéma. Heureusement je ne suis pas un easy boy !

Retour à la montagne, et confirmation de mes talents de skieur extrêmement acrobatique - Carrément dangereux, quoi ! Ah si ....un collègue prometteur : TEX.

Avec des collègues de toutes part d'Yougoslavie et qui s'entendaient comme des frères. J'espère simplement qu'ils ne se sont pas entretués par la suite..

Club Méditerranée - GO BARMAN (Autre)

SAINTE ANNE

Ma dernière saison de GO, avec des souvenirs plein la tête, des couleurs plein les mirettes et la fin de ma période "séducteur". Après, retour à la vie civile , et des relations moins charnelles, moins superficielles aussi