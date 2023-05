Alain GIRARD

Armee De L' Air - ELEVE PILOTE AU 1 er ESCADRON (Technique) - Salon de provence 1er vol sur CM170 , cad sur FOUGA-MAGISTER. C'EST LA QUE J'AI DETRUIT MON 1er aeronef: pas encore laché, j'ai joué les "MOUSTACHUS" et j'ai relevé la palette du train d'atterrissage en poussant les gaz: le pb, il y avait des bosses sur la piste et je ne sais tjrs pas comment mon monit a reussi à decoller en m'engueulant (sgt RABUSSON).Il a reussi à se poser avec 6 rouges et 3vertes et les pompier

Armee De L' Air - Eleve pilote au 2 eme escadron puis 6 eme (Technique) - Tours LE T33 (T-BIRD) , UN AVION FORMIDABLE AVEC UNE ECHELLE POUR ACCEDER AU COCKPIT.LA J'AI DESTROY MON 2eme avion , mais pas de ma faute , alarme feu , alors suis parti dans la verte... MACARONNAGE et 6 eme escadron, decouverte du monoplace MIVA , avec le vol mach1 sur NOIRMOUTIER

Armée De L' Air - PILOTE ETO AU 2/8 et 1/8 (Technique) - Cazaux PILOTE TJRS SUR MIVA : PAS TROUVE L'AMBIANCE SYMPA , ET J'AI ENCORE CASSE UN ZINC :APRES UNE VRILLE IMC , UNE RECUPERATION EN TONNEAU VERTICAL, PASSAGE MACH 1+ , SUIS REVENU AVEC UN APPAREIL TOUT VRILLE. J'ETAIS CHASSEUR ET NE DETRUISAIS QUE MES AVIONS , ALORS DECISION PERSONNELLE DE ME RECONVERTIR DANS LE TRANSPORT AVEC L'AIDE L'ASSISTANTE SOCIALE QUI EST DEVENUE MON EPOUSE FAVORITE

Armee De L ' Air - Pilote (Technique) - Avord DECOUVERTE DU METIER DE PILOTE DE TRANSPORT , AVEC LE CALCUL K ETC...PUIS VOL SUR MD312 , QUI A MON AGE.....ESCADRILLE DUFOURNY

Armée De L' Air - PILOTE (Technique) - Orleans LE C160 TRANSALL AU POITOU AVEC GASTON (Cne FONTAINE)puis DARROUX COMME CHEF PILOTE. 1 er detams et vie tres prenante comme 2eme pil , puis 1er , chef de bord et cdt

Armée De L' Air - Pilote (Technique) - Toulouse MONITEUR AU CIET sur TRANSALL, ambiance deplorable (au CIET , y a pas que des Bons, beaucoup de .ons!!!)Transfo sur N2501 et MH1521 (Broussard........) .Un mauvais souvenir , comme commandant d'un CIM , puis un moment super detache au CEV d'Istres comme pilote d'essai de l'avion qui va remplacer le "vieux"Flamant MD312

Armée De L' Air - LEADER PILOTE (Technique) - Avord Certes sur MD312 , mais l'aboutissement en tant que chef de la section standardisation et leader pilote , et commandant de la formation KAMOMILLE. J'ai reussi à enliser un MD à Bourges (merci les pompiers!!!!) et à demarrer un moteur avec une corde à Ajaccio , les marins n'en revenaient pas........

Armée De L' Air - Commandant d'escadron : FRANCHE-COMTE (Technique) - Orleans Une epoque formidable , à refaire... Des DETAM où on s'amusait ,une quinzaine d'instruction à Troyes ............ un tour du monde en 1983 , et des soirees interminables à l'escadron..........

Armée De L' Air - Directeur des etudes puis cdt en second du GE319 (Technique) - Avord Cela aurait pu mieux terminer.................mais je n'avais pas compris qu'il fallait commander en fonction de ses superieurs!!!!!!!!!!! Et dans l'armee , cela ne pardonne pas surtout quand il y a des ;;ons : je ne regrette rien De bons souvenirs tout de meme ,les 1ere filles pilotes et ..........

Armée De L' Air - CIEEMG (Administratif) - Paris APRES AVORD, JE NE VOULAIS PLUS VOIR DE "BLEU ARMEE DE L'AIR" , LE DIRECTEUR DU PERSONNEL M'ENVOIE POUR 7 MOIS AUX INVALIDES M'OCCUPER DE.......... (secret defense...) MERCI GENERAL CLARIOND / J'AI TRAVAILLE AVEC UN COLON DE LA GENDARMERIE QUI A DECOUVERT L'ARMEE DE L'AIR AVEC MOI , DU MOINS SON BON COTE!!!!!!!!!!

Aeroclub De Kourou-guyane - INSTRUCTEUR-CHEF PILOTE (Technique) - Kourou DECOUVERTE DE LA FORET AMAZONIENNE , DES SURVOLS DES MARAIS DE KAW. ET UNE SACREE SOIREE AVEC UN PROSPECTEUR D'OR .............

TAT - PILOTE DU BOSS ET DU DIRECTOIRE (Technique) - Tours PNT SUR BE200. DE BONS SOUVENIRS , EN PARTICULIER UN CONVOYAGE DEPUIS PHENIX EN PASSANT PAR CHICAGO

Anpe - PILOTE EN RECHERCHE D'EMPLOI (Autre) - France PAS UNE SITUATION D'AVENIR: DES PERIODES D'INTERIM , DES VOLS PONCTUELS........

Aviation Sans Frontières - PILOTE EN ANGOLA EN 93-94 RWANDA EN 94 (Technique) - Orly PNT BENEVOLE SAVOIR DONNER.......