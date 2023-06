Alain GUICHARD

Saint etienne

Ecole de garçons : CP (2° et 3° trimestres) en 1950 avec Mme VIALLARD au 103 Rue de la Richelandière puis dans la nouvelle école sur l'esplanade de Montplaisir CE 2 avec M. LACHAUD en 1950-1951 et CM1-CM2 avec M. Aristide GUILLOT de 1951 à 1954. Réussite de 13 élèves de la classe au concours d'entrée en 6° en juin 1954 (10 - ceux dont les parents avaient les revenus les plus modestes- iront au Co