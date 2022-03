Alain HURTADO

100e St Marguerite Scouts De France - Retraité (Commercial)

Marseille

Je ne me souviens plus très bien des dates mais je sais que j'étais là à la création de la Troupe, issu de la patrouille libre de la Pauline, avec l'abbé Jues comme aumônier et Serge comme Chef de Troupe (je ne me souvines plus de son nom de famille) et de Jean-Louis Roux comme assistant. Ca me fait de bons souvenirs . . . mais que de choses ont changé !!!!!