Formateur sur système de composition codifiée (série 300 et 2000) et PAO.

Option F... - Formateur Prépresse (Autre)

Aulnay sous bois

Partenaire sous-traitant des société Linotype France, Ofmi-Garamont puis Heidelberg France. Formations sur logiciels PAO, Linocolor et scanners, station d'imposition, rips et serveurs, flux de production, CTF et CTP.