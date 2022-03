Alain LECOINTRE

4 mois de classe à marcher dans la campagne environnante ( des bons et des moins bons souvenirs )

Coetquidan bellevue

Incorporé au cours auto en tant que moniteur ( moto -auto et PL ) on faisait l'instruction pour la conduite des engins motorisés aux élèves de saint Cyr et aux élèves de l'EMIA ( bons souvenirs )