Alain MARIEN

Réalisation d'ensemble pour les métiers à tisser. On travaillait en sous-traitance pour les ARCT.

30 années de controle au sein de l'ARE qui deviendra GIAT Industries.Controle dimensionnel puis mise en place des nouvelles normes ISO 9000.Fabrication entre autre du char AMX 30 et par la suite celle du char LECLERC.Suite à la restructuration des armées un plan social sera mis en place et je serai mis à la retraite en juin 2002.

Révillon Chocolatier - Logistique préparation commandes flux (Production)

Le coteau

J'ai découvert la Chocolaterie REVILLON en déposant mon CV avec ma fille qui cherchait un Job d'été et j'ai la chance d'être retenue.J'ai occupé le poste de préparateur de commande en 2007.En 2008 j'ai participé à la mise en place la nouvelle activité" Les Chocolats De Neuville".En 2009 Je m'occupe de logistique et notament j'alimente l'ensacheuse et je stock les produits finis.