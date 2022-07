Alain PUBERT

ARTQUEST - Ingénieur développement (Informatique) - Courbevoie Au sein d'une équipe d'ingénieurs : Développement d'un logiciel destiné à l'industrie de la composition avant impression. Logiciel dédié à l'imprimerie.

JOUVE - Responsable de projets (Informatique) - Rennes En charge des développements du moteur de recherche GTI Jouve (C et C++). Définition de la roadmap du produit, suivi du projet, développement logiciel.

JOUVE - Responsable centre de compétences Moteur de recherche (Informatique) - Rennes Responsable du centre d'expertise Moteurs de recherche. Initialement en charge des développements et de la maintenance du moteur de recherche GTI Jouve, le centre d'expertise a évolué vers l'intégration des moteurs de recherche d'entreprise tels que : Apache Solr, Exalead, Sinequa, Antidot, IDOL. Mon rôle : gestion humaine de l'équipe, direction de projets, conseil et support auprès des clients.

JOUVE - Responsable centre d'expertise Search et Big Data (Informatique) - Rennes Responsable du centre d'expertise Search et Bigdata. Gestion de l'équipe, planification, direction de projets, avant-vente, conseil et support auprès des clients. Mon équipe d'ingénieurs confirmés met en œuvre des solutions de recherche et de traitement de données en s'appuyant sur les technologies du Big Data. Nos compétences : Elasticsearch, Apache Solr, MongoDB, Cassandra, Spark, Storm, Kafka