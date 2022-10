Alain REYNAUD

Vars

J'y suis allé 2 années de suite une semaine pendant les vacances de février je crois. On était logé dans un des petits villages qui mènent à Vars Les Claux. J'ai adoré ces 2 semaines même si à la 1ère j'ai eu un accident de ski lors d'une descente chronométré sur la piste "Le Mur"... On était jeune et un peu fou surtout avec le matériel qu'on avait à l'époque...lol