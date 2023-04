Alain RUET

Après le monitorat je suis devenu directeur technique du club. J'ai ensuite étendu mes qualifications à la plongée trimix et en recycleur et, depuis 2005, à la plongée souterraine. J'ai donc créé la section des Bubble Gones, en parallèle de la création de la Commission Départementale. Je suis maintenant encadrant du 2nd degré (FPS2) et je viens de passer la main de la présidence de la commission.

Vaulx en velin

Une deuxième famille ! J'ai délaissé la compét' en dilettante des premières années pour me réserver à quelques occasions (Tour du Léman, randos longues). La plongée me prenant de plus en plus de temps, j'encadre moins souvent au sein du club, hormis les séances des étudiants de l'INSA.