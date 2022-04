Albert BRET

La rochelle

création de l'association Les Plates, en compagnie de André Clisson, Pierre Mathieu, et 17 autres usagers de l'Anse de Port-Neuf. Objectif: redonner le caractère particulier de l'anse, procurer les plaisirs de la mer par la pratique en amateur de la voile, et créer en 1985 ' L'Enfant et La Mer' (activités de découverte du milieu marin pour les enfants)..