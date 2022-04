Albert HAMOUI

•Réflexions sur une stratégie et une politique RH harmonieuses appliquées à toutes les entreprises du groupe. •Mise en place du Bilan social en lien avec SAGE (paie). •Information des salariés de la politique RH instaurée •Représentation de la direction pour négocier avec les instances représentatives du personnel •Gestion des négociations importantes avec les partenaires sociaux

TEMEX FREQUENCY - Directeur des ressources humaines (Ressources humaines)

Pont sainte marie

Politique RH : Rattaché à la Direction Générale, j'oriente ses choix en matière d'organisation et d'accompagnement de la croissance de la société d'un point de vue RH. J’accompagne les projets d'entreprise au sein du comité de direction pour y assurer de manière générale un rôle de conseil auprès du management du site. Depuis un an, négociation et aboutissement des accords d’entreprise.