Nimes

A mon époque on entrait au lycée (de garçons et que de garçons) à partir de la sixième et du temps de mon père qui y avait été aussi, c'était à partir "de la 8ème ou 9ème" voire + je crois. Les 6ème & 5ème se trouvaient dans un bâtiment vétuste situé non loin dans la rue Jean Reboul appelé "Annexe J. Reboul" aujourd'hui rasée. A partir de la rentrée de 1970 , la mixité a commencé......(ouf).