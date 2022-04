Alcibiade OLIVEROS

été 67: j'ai 14 ans et je quitte Gijon, ma ville de Asturias, au nord de l'Espagne, où j'ai fait ma scolarité jusqu'à la 5è, que je re doublerai à mon arrivée en France après être passé 3 mois par un centre international, près de Melun, pour apprendre le français.

juin 72 : BEP électronique que j'ai eu d' 1pts...grâce à l'option espagnol (ouf !!) en août 72 je travaillais et en janvier 73 j'étais papa.

Paris

Six mois de formation "Direction et Gestion des PME et PMI". J'ai adoré cette formation qui m'a été gracieusement offerte par les ASSEDIC. A toute chose malheur est bon...