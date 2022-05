Alexandra BAZZANO

Business Objects - Chef de produit (Marketing) - PUTEAUX Chef de Produit Internet puis Responsable Marketing eBusiness & SCM (Supply Chain Management). Création d’outils marketing et d’aide à la vente sur les produits et solutions e-Business & SCM ; formation interne ; communication externe ; création de solutions ; gestion de campagnes marketing ; relations partenaires eBusiness et SCM ; méthode de vente « Solution Selling".

Business Objects - Commerciale (Commercial) - PUTEAUX Alliance Manager. Création et mise en place de stratégies de partenariat avec les sociétés « Intégrateurs de Systèmes » Capgemini et Bearing Point (partenaires stratégiques globaux), Unilog, Valoris, Euriware et Ernst & Young, tant sur les aspects commerciaux, marketing que techniques. Gestion également de ces comptes en vente directe