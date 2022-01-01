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ParcoursAlexandra SORIN n'a pas encore renseigné son parcours
A propos
Général
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Prénom Nom :Alexandra SORIN
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Vit à :
France
Ma vie aujourd'hui
Enfants :
2
Aucune information disponible
Mes goûts et passions
Voyages
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Alexandra SORIN a reconnu Alexandra SORIN sur la photo Grande section 1983-1984
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Alexandra SORIN a reconnu Alexandra SORIN sur la photo CM2
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Alexandra SORIN a reconnu Alexandra SORIN sur la photo CE2 1986-1987
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Alexandra SORIN a reconnu Alexandra SORIN sur la photo CE1 1985-1986
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Alexandra SORIN a reconnu Alexandra SORIN sur la photo CP 1984-1985
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Alexandra SORIN a reconnu Alexandra SORIN sur la photo petite section 1981-1982
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Alexandra SORIN a reconnu Alexandra SORIN sur la photo moyenne section
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Alexandra SORIN a reconnu Alexandra SORIN sur la photo petite section 1981-1982