Alexandre BENEZRA

Jerusalem

Avocat, Notaire et Mediateur, agree sur la liste du Consulat francais. Activitees dominantes : Droit Immobilier, Heritages et Successions, Droit des Affaires, Droit de la Famille & Litiges devant tous tribunaux israeliens. web :maitre-benezra Membre des Barreaux de Jerusalem et de Paris. Juge a la Cour disciplinaire de l'Ordre des Avocats de Jerusalem. Membre du Jury d'examen na